Må punge ut enda mer etter dieselskandalen

Tyske Volkswagen har gått med på betale et forlik på 3,5 millioner dollar, cirka 31 millioner kroner, til delstaten Ohio i USA etter at bilprodusenten manipulerte software i en rekke dieselbiler som ga falske utslippsdata, også kjent som dieselskandalen, uttalte statsadvokaten, ifølge Reuters.

Tilbake i november avviste USAs høyesterett Volkswagens forespørsel om å unngå søksmål, som ble reist av tjenestemenn i tre stater, inkludert Ohio.

Volkswagens amerikanske datterselskapet hevdet at under Clean Air Act, den amerikanske miljøloven, er det bare den føderale domstolen som kan forfølge utslippskrav. Volkswagen bemerket også at de allerede har inngått et forlik på mer enn 20 milliarder dollar med U.S. Environmental Protection Agency (EPA) tidligere.

«Avtalen oppfyller kravene fra Ohio og selskapet er ferdig med saken. Vi fokuserer på å bygge en fremtid med bærekraftig mobilitet», sa Volkswagen til Reuters fredag.



Statsadvokat i Ohio, Dave Yost, mener at «skaden på miljøet og forbrukertilliten krevde at vi holdt Volkswagen ansvarlig, og dette forliket gjør det».

Samtidig har de to delstatene Utah og Florida fortsatt pågående søksmål.

Bakgrunnen for søksmålet begynte tilbake i 2015 da det ble avslørt at Volkswagen hadde brukt sofistikert programvare for å unngå utslippskravene i nesten 11 millioner biler over hele verdet. Det villedet også EPA, som begynte å stille spørsmål i 2014.