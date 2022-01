Volvo-eier inngår nytt samarbeid

Volvos kinesiske eier Geely og franske Renault har formelt inngått en avtale om å designe og produsere hybridbiler og biler med forbrenningsmotor sammen i Sør-Korea, som både skal selges der og eksporteres, ifølge en uttalelse fra duoen.

De nye kjøretøyene, som er basert på Geelys bilplattform inkludert deres hybride drivlinje og teknologi, skal produseres ved Renault-Samsung-anlegget i Busan med planlagt oppstart i 2024.

«Samarbeidet representerer nok et skritt for de to produsentene for å produsere lavutslippsmodeller, samt øke tilstedeværelsen i de asiatiske markedene», står det i uttalelsen.

For Renaults del vil samarbeidet styrke selskapets produksjonsenhet i Sør-Korea, som har slitt kraftig, samt øke produktutvalget og markedet. Franskmennene har allerede vært tilstede i Sør-Korea i over to tiår og produsert biler i partnerskap med Samsung Group.