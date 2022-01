Lamborghini gjør seg klar for den siste runden med forbrenningsmotorer som driver ettertraktede modeller som Aventador. Sportsbilprodusenten har nemlig planer om å gå over til plug-in hybrider. Volkswagen AG-merket med modellene Aventador, Huracan og Urus vil avsløre sin første plug-in hybrid neste år. Videre er planen å elektrifiserer hele tilbudet innen 2024.

Etter rekord leveranser i løpet av 2021 sier administrerende direktør Stephan Winkelmann at de nesten har solgt ut hele produksjonen dette året. Winkelmann påpeker også at dette vil bli det siste året produsenten kun tilbyr forbrenningsmotorer.

Lamborghini har tildelt hele 1.5 milliarder euro til overgangen mot plug-in hybrider og helelektrifiserte modeller. Konkurrentene Ferrari NV og Aston Martin Lagonda står overfor en svært delikat oppgave med å bevare merkevareidentiteten i det kostbare skiftet til elektrifisering. Lamborghinis fremtidsplaner er derimot underbygget av VWs enorme satsning på ny teknologi.

Produsenten jobber fortsatt med et endelig design for sin første elbil og lener seg mot en firedørs modell egnet for daglig bruk, sa Winkelmann.