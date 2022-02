Etter himmelferden i 2021, har Tesla kommet ned på jorden igjen med et kursfall på 20 prosent så langt i 2022.

Elbilprodusenten la etter stengetid på Wall Street onsdag frem en sterkere kvartalsrapport enn markedet hadde sett for seg, men bekymringer for fortsatte flaskehalser i forsyningskjedene – i tillegg til et elendig sentiment for vekstaksjer – bidro til å sende aksjen ned mer enn 11 prosent torsdag før den hentet seg litt inn på fredag.

Og flere Wall Street-analytikere tror fredagens oppgang er starten på en større rekyl for aksjen.

«Leveransetallene kombinert med den imponerende rapporten peker mot en etterspørselsbane for elbiler som ser ganske robust ut for Tesla med et klart momentum på vei inn i 2022», skrev Wedbush Securities-analytiker Dan Ives ifølge CNBC i en oppdatering i etterkant av rapporten.

– Banebrytende øyeblikk

Ives gjentok nylig sitt 12 måneders kursmål på 1.400 dollar, noe som indikerer en oppside på 65 prosent fra fredagens sluttkurs på 846,35 dollar.

Etterhvert som analytikere får fordøyd rapporten for fjerde kvartal, venter han at de kommende ukene og månedene blir et «banebrytende øyeblikk» for aksjen.

– I møte med den største halvledermangelen noensinne, har Tesla vært i stand til å levere feilfritt, samtidig som mange konkurrenter har falt gjennom. Etterhvert som mangelen på halvledere modererer seg for Tesla i andre kvartal, tror vi Elon Musk vil bli forsiktig optimist og klargjøre selskapet for ytterligere suksess, sa Ives til kanalen i forkant av forrige ukes rapport.

– Overmoden for en rekyl

CFRA Research-analytiker Garrett Nelson oppgraderte aksjen til kjøp for noen uker siden, og mener den er overmoden for en rekyl.

Hans kursmål på 1.250 dollar indikerer nesten 50 prosent oppside, og «gjenspeiler et syn om at nye fabrikker i Texas og Tyskland baner vei for ytterligere vekst i 2022 og fremover», skrev han i et notat 15. januar.

16 av 31 analytikere som dekker Tesla har kjøpsanbefaling på aksjen, viser en Tipranks-oversikt ifølge CNBC. Gjennomsnittlig kursmål på 1.092,68 dollar indikerer rundt 30 prosent oppside fra fredagens sluttkurs.