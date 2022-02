Tesla kaller tilbake 50.000 biler

Tesla-aksjen fikk seg en liten dipp i førhandelen på Wall Street tirsdag etter at selskapet meldte at det skal oppdatere 53.822 biler på grunn av sikkerhetsproblemer med autopilot-systemet.

Det melder Marketwatch tirsdag.

Oppdatering: Tesla skal oppdatere softwaren via en «over the air» oppdatering, og bilene vil ikke fysisk kalles inn.

Problemet skal være knyttet til «rolling stop»-funksjonen, som er en del av det selvkjørende systemet som skal gjøre det mulig å kjøre gjennom et kryss uten å stoppe fullstendig. Innkallelsen gjelder enkelte Model S og Model X-biler fra 2016-2022, Model 3-biler fra 2017-2022, samt Model Y-biler fra 2020-2022.

Tesla har uttalt at selskapet skal avvikle stopp-funksjonen via en gratis software-oppdatering.

Til tross for en forsiktig nedgang i førhandelen tirsdag, ligger Tesla-aksjen fremdeles sterkt etter at kursen hoppet over ti prosent på mandag.