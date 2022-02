Legger enda flere milliarder i potten for det elektriske skiftet

Den amerikanske bilprodusenten Ford planlegger å investere inntil 20 milliarder friske dollar, cirka 177 milliarder kroner, for å bedre produksjonskapasiteten av elektriske kjøretøy, melder Reuters.

Investeringen skal spres over de neste fem til ti årene og vil inkludere konvertering av nåværende fabrikker til produksjon av elektriske kjøretøy.

I planen kalt «Ford+», som er ment å få investorer til å se på Ford mer som et teknologiselskap, har amerikanerne allerede lovet å bruke mer enn 30 milliarder dollar på elektrifisering, inkludert batteriutvikling, innen 2030.

Planen innebærer også å ansette et uspesifisert antall ingeniører for å jobbe med konsepter som batterikjemi, kunstig intelligens og programvare for elbiler.

«Vi gjennomfører Ford+-planen for å transformere selskapet og møte den nye æraen med elektriske kjøretøy», sier en talsmann for selskapet til Bloomberg.

Investeringsnyheten er den siste i en lang rekke gode nyheter fra selskapet. Blant annet har reservasjonslistene for nye elektriske Ford F-150 vært fulle i lang tid og selskapet gjør også suksess med SUV-en Mach-E. Det har sendt aksjekursen opp 90,7 prosent det siste året.