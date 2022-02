Fagforeninger mener mange tusen arbeidsplasser er i fare

Overgangen til elektriske kjøretøy vil sette rundt 73.000 arbeidsplasser i fare i Italia, ifølge en uttalelse fra metallarbeidernes fagforeninger og en lobbygruppe torsdag. De oppfordrer regjeringen til å starte diskusjoner om tiltak for å støtte bilindustrien, melder Reuters.

Analytikere mener at bilsektoren i Italia kan bli hardere rammet enn i andre land på grunn av den lave gjennomsnittsstørrelsen på bedriftene, kombinert med investeringene som trengs for å overholde EUs klimaplan. Den fastslår at forbrenningsmotorer skal fases ut innen 2035.

«Hvis ikke denne planen støttes av regjeringen vil det kunne føre til tap av rundt 73.000 arbeidsplasser i Italia, med cirka 63.000 i perioden 2025-2030», skriver arbeidsgivergruppen Federmeccanica og fagforeningene FIM, FIOM og UILM i en felleserklæring.

De påpeker også at produksjonen av kjøretøy i Italia har falt fra over 1,8 millioner enheter i 1997 til 700.000 i fjor.

«Vi må tilbake til å produsere rundt 1,5 millioner enheter i året», sa FIOMs leder Francesca Re David til Reuters.

Den italienske bilindustrien sysselsetter 278.000 arbeidere og står for rundt seks prosent av landets bruttonasjonalprodukt, ifølge data fra bilforeningen ANFIA.

Tidligere denne uken sa industriminister Giancarlo Giorgetti at han vil presentere forslag i løpet av de kommende ukene med insentiver for å støtte den italienske bilindustrien.