Blir en av de største produsentene av elbilbatterier i Europa

I desember annonserte Volvo og Northvolt at de hadde inngått en bindende avtale om å sammen investere omtrent 30 milliarder svenske kroner i batteriutvikling og -produksjon, i en felles satsing på bærekraftig utvikling og produksjon av batterier til neste generasjon elbiler.

Nå har selskapene vedtatt å etablere batteriproduksjonsanlegget i Gøteborg, skriver Volvo i en pressemelding fredag. Forsknings- og utviklingssenteret vil være operasjonelt i 2025 og kunne skape opp mot 3000 arbeidsplasser. Årlig celleproduksjonskapasitet nevnes å være opptil 50 gigawattimer, noe som tilsvarer batterier til nesten 500.000 biler årlig.

Dette er en del av selskapets elektrifiseringsstrategi, der målet er å utelukkende produsere og selge helelektriske biler for Volvo og Polestar innen 2030.



«Vårt battericellepartnerskap med Northvolt er nøkkelen til våre strategiske ambisjoner innen elektrifisering. Vi har forpliktet oss selv til å bli ledende i premium-elbilsegmentet og selge kun elektriske kjøretøy innen 2030.» skriver Håkan Samuelsson, konsernsjef i Volvo.

Selskapet trekker frem at deres ambisjoner er å etablere kontroll over størst mulig del av egen verdikjede gjennom å etablere dyp vertikal integrasjon innen utvikling og produksjon av batterier, da dette utgjør den største kostnadskomponenten for bilene, i tillegg til en vesentlig del av karbonavtrykket.

«Gjennom vårt partnerskap med Northvolt vil vi også dra stor nytte av en ende-til-ende batteriverdikjede, fra råmateriale til komplett bil, som sikrer optimal integrering i bilene våre», skriver Javier Varela, leder for ingeniør- og driftsansvar hos Volvo.