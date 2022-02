EU planlegger å skjerpe kravene for å måle karbondioksidutslipp fra plug-in hybridbiler, sa to kilder som er kjent med saken, etter kritikk om at de nåværende testene gir resultater opptil fire ganger under de faktiske nivåene, melder Reuters.

Den nye metoden kan bety at enkelte bilprodusenter, som i 2021 solgte nesten like mange plugg-in hybrider som elbiler i Europa, må selge langt flere elbiler for å oppfylle EUs utslippsmål og unngå betydelige bøter.

De reviderte kravene vil mest sannsynlig bli håndhevet fra rundt 2025, sa kildene.

Data fra drivstoffmålere i plugg-in hybridene, som i henhold til EU-lovgivningen må installeres i nye biler fra 2021, skal inkluderes i testene. Målet er at datene skal gi et mer realistisk bilde av hvor stor grad hybridene er avhengig av forbrenningsmotoren fremfor batteriet.

«Nyttefaktoren vil endres», sier Petr Dolejsi, direktør for bærekraftig transport i European Automobile Manafacturers' Association (ACEA) til Reuters, med henvisning til det gjennomsnittlige anslaget for hvor langt en hybrid kjører i elektrisk modus.

«Vi har begynt å samle inn data fra kjøretøyene og det er en pågående prosess», legger han til.