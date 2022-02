Overskudd for Nissan tross chipmangel

Resultatet som gjelder tredje kvartal i selskapets regnskapsår, kommer til tross for at selskapet er rammet av mangel på databrikker, en utfordring for hele bilindustrien og mange andre produsenter.

Kvartalstallet for samme periode året før var et underskudd på nesten 2,9 milliarder kroner.

Nissan-sjef Ashwani Gupta sier det globale bilmarkedet har falt 18 prosent i volum, hovedsakelig som følge av mangel på databrikker knyttet til pandemien.

Sterk etterspørsel i det amerikanske markedet er noe av grunnlaget for Nissans resultater, ifølge produsenten.

