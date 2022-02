Solgte nesten 100.000 biler i januar

BYD solgte nærmere 600.000 biler globalt i fjor og følger opp med gode salgstall i årets første måned.

I januar solgte kineserne 95.180 biler, en økning på 126,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Størst vekst oppnådde salget av elektrifiserte kjøretøy, som utgjorde 92.926 av totalen. Det er en økning på 367,6 prosent fra året før. Salget av helelektriske kjøretøy utgjorde 46.386 enheter.

BYD BYD Company er et av Kinas største privateide foretak og ble startet i 1995.

BYD strekker seg over fire bransjer – bil, elektronikk, energi og jernbanetransport.

Selskapet har virksomhet i over 50 land og regioner.

Det er notert på børsene i Hong Kong og Shenzhen.

BYD Han ble bestselgeren forrige måned med totalt 12.780 enheter. Det er femte måned på rad at sedanen har oppnådd et salgsvolum på over 10.000 biler. Den helelektriske SUV-en Tang ble lansert i norske markedet i fjor, og det ble solgt 9.060 enheter av modellen i januar.

I Norge har godt over 1.000 kunder sikret seg den helelektriske familiebilen siden lansering.