Saksøker Tesla for rasediskriminering

Svarte ansatte ha blitt utsatt for rasistiske utsagn og diskriminering, ifølge The California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), en lokal myndighet i California som håndterer klager om bo- og arbeidsforhold.

Både ledere og medarbeidere skal ha brukt rasistiske uttrykk, og ikke-svarte arbeidere skal ha fått fordelaktig behandling på bekostning av sine svarte kolleger, ifølge søksmålet.

I en pressemelding omtaler Tesla søksmålet som «villedende». Søksmålet tar for seg forhold fra perioden 2015 til 2019, ifølge uttalelsen. Selskapet skriver at de vil be retten «sette saken på pause og ta andre grep for å sikre at fakta og bevis blir hørt».

– Å angripe et selskap som Tesla, som har gjort så mye for California, burde ikke være målet for et offentlig byrå med påtalemyndighet, heter det.

Tesla, som er eid av milliardæren Elon Musk, har blitt saksøkt flere ganger som følge av diskriminering i California de siste månedene. Sist i desember, da seks kvinner saksøkte selskapet som følge av en påstått kultur for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

I oktober ble en svart ansatt tilkjent nær 137 millioner dollar i erstatning. Han sa han ble utsatt for rasistiske uttalelser daglig i 2015 og 2016, fram til han sluttet. Tesla har anket dommen og nekter for enhver kjennskap til hendelsene mannen hevder fant sted.

