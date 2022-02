Frykter bransjens problemer vil fortsette i hele 2022

Volvo Cars' fjerde kvartal i fjor ble ikke helt slik analytikerne hadde forutsett. Den svenske bilprodusenten har fredag lagt frem kvartalstall som viser et driftsresultat på 3,7 milliarder svenske kroner, en nedgang fra 4,9 milliarder i fjerde kvartal 2020.

Ifølge Reuters hadde analytikere regnet med et driftsoverskudd på 4,8 milliarder svenske kroner. Infront-konsensus var på 4,5 milliarder, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Polestar-effekt tynger

Finansdirektør Björn Annwall forklarer for Nyhetsbyrån Direkt at resultatfallet fremfor alt skyldes en skatteteknisk negativ effekt fra Polestar-virksomheten, der Volvo Cars eier 49 prosent. Annwall vil imidlertid ikke oppgi hvor stor denne effekten var.

Bilprodusentens driftsmargin ble på 4,6 prosent, ned fra 5,8 prosent for et år siden, mens forventningen var 6 prosent. Ekskludert joint ventures og tilknyttede selskaper var driftsmarginen imidlertid på 7,1 prosent, opp fra 5,8 prosent i fjerde kvartal 2020.

Driftsresultatet ekskludert joint ventures og tilknyttede selskaper beløp seg til 5,7 milliarder svenske kroner, opp fra 4,9 milliarder for ett år siden. Her var Infront-konsensus 5,5 milliarder.

Komponentmangel også

Volvo Cars' inntekter falt også i kvartalet, men ble likevel bedre enn ventet. Regnskapet viser en nedgang fra 85,3 til 80,1 milliarder kroner, mens konsensus var 75,2 milliarder, ifølge Reuters.

Bilsalget i perioden endte på 168.000 biler, 20 prosent færre enn i fjerde kvartal 2020. Nedgangen skyldes blant annet mangelen på komponenter som halvledere, som har preget hele bilbransjen.

Samlet bilsalg i hele 2021 økte imidlertid med 6 prosent til 698.700 biler. Inntektene i hele 2021 ble økt til 282,0 milliarder svenske kroner og ny rekord, fra 262,8 milliarder året før.

Volvo Cars understreker at etterspørselen for selskapets biler holder seg sterk, til tross for de vedvarende forsyningsproblemene i bilbransjen.

Ser trøbbel også i år

I 2022 venter Volvo Cars å fortsette salgsveksten, selv om trøbbelet i forsyningskjedene ventes å fortsette.

«Det vil definitivt fortsette i første halvår. Jeg tror det også er for tidlig å si om vi vil se noen normalisering i andre halvår», sier avtroppende Volvo Cars-sjef Håkan Samuelsson til Reuters.

Blant Volvo Cars' mål for året er å øke den årlige produksjonskapasiteten for helelektriske biler til 150.000. Dessuten skal de helelektriske bilenes andel av selskapets totalsalg mer enn dobles i løpet av inneværende år.

I fjerde kvartal utgjorde de helelektriske bilene 6 prosent av Volvo-salget, som gir en andel på 4 prosent sett 2021 under ett.

De ladbare bilene utgjorde 27 prosent av det samlede salgsvolumet i fjor.

Volvo Cars' langsiktige mål er å bli en rendyrket elbilprodusent innen 2030 og å selge alle elbilene sine på nett. Rundt midtveis i inneværende tiår – altså rundt 2025 – skal den helelektriske andelen passere 50 prosent.

Den svenske bilprodusentens største eier er kinesiske Geely Holding.