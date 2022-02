Tommel opp for ny fabrikk som kan produsere 150.000 elbiler årlig

Audi og den statseide kinesiske partneren FAW Group har mottatt godkjenning fra kinesiske myndigheter til å starte byggingen av deres joint venture-anlegg for elektriske kjøretøy med en prislapp på 3,3 milliarder dollar, ifølge en oppdatering fra Audi.

Den regulatoriske myndigheten i Kinas nordøstlige provins Jilin sier at arbeidet med anlegget, som vil være basert i provinshovedstaden Changchun, er planlagt å starte i april.

Anlegget har oppstartsdato i desember 2024 og skal ha en kapasitet til å produsere 150.000 biler i året fordelt på tre ulike modeller, inkludert SUV-en e-tron.

«Vi fremskynder fremdriften for prosjektet og byggingen av anlegget har nå planlagt oppstart i andre kvartal 2022», sier en talsperson fra Volkswagen til Reuters.



Audi uttalte i november at prosjektet var forsinket på grunn av forsinkelse i godkjenningen fra relevante myndigheter, som nå er på plass.

Audi signerte en intensjonsavtale med FAW i oktober 2020 for å produsere elbiler sammen i Kina, som er verdens største bilmarked. Tyskerne planlegger også å produsere biler i samarbeid med den Shanghai-baserte bilprodusenten SAIC Motor. Målet er at elektriske kjøretøy skal stå for en tredjedel av det kinesiske salget innen 2025.