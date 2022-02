Gir bort gratis bil etter lang ventetid

Kia har besluttet å gi bort en EV6 til en av dem som har stått lengst på venteliste for elbilen.

«En av kundene på venteliste som signerte på Kia EV6 i 2021 kommer til å vinne bilen de venter på», heter det i en pressemelding.

Trekningen gjelder EV6-ene med utstyrsnivåene Active, Exclusive og GT-Line som det ble undertegnet kontrakt for i løpet av 2021.

Så snart alle disse bilene er levert til kundene, vil én av kundene bli trukket ut og få pengene tilbake. Trekningen gjelder kundene som ikke har fått levert sin EV6 pr. 16. februar.

– Kunne sendt en blomst i stedet

I likhet med de fleste andre bilprodusenter har Kia slitt med leveringstiden for sine biler i senere tid. Coronapandemien har medvirket til mangel på komponenter som halvledere, som igjen har gått ut over produksjon og levering av biler verden rundt.

Kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge, Christian Lagaard, sier det er åpenbart at de og andre bilprodusenter nå må finne på noe for dem som venter og venter på sine nye biler.

«Vi kunne sendt en blomst til alle i stedet, men dette er det vi synes er gøy, og vi håper kundene synes det samme», sier han.

Kia presiserer at trekningen finner sted først etter at den siste av 2021-kundene har mottatt sin bil, og at det foreløpig er uklart når dette skjer.