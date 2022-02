Porsche rykker nærmere børs

Volkswagen er i fremskredne samtaler om en børsnotering av sportsbilmerket Porsche, melder Reuters.

Samtalene føres med VWs hovedeier, Porsche Automobil Holding, og gjelder virksomheten Porsche AG, som er den som står for produksjonen av luksussportsbilene.

Ifølge nyhetsbyrået skal partene ha forhandlet frem en avtale som vil danne et grunnlag for en eventuell børsnotering. En endelig avtale om en børsnotering vil kreve godkjennelse fra partenes ledelse og styre, og en endelig beslutning skal ikke ha blitt fattet ennå.

At Porsche kan være på vei mot børs, er imidlertid ikke helt nytt. Spekulasjoner om en notering har blusset opp flere ganger det seneste året, ifølge nyhetsbyrået. Og i høst ble det rapportert at blant andre Goldman Sachs og et advokatfirma jobbet med en potensiell børsnotering av bilprodusenten. Porsche ble på den tiden verdsatt til rundt 75 milliarder euro av Bank of America.

Senere har Porsche-sjef Oliver Blume imidlertid gått ut mot ryktene om brudd mellom VW og Porsche og børsnoteringsplanene.

Porsche AG inngår i dag i Volkswagen-konsernet sammen med merker som Volkswagen, Audi, Bentley og Lamborghini.

Volkswagen-konsernets største eier er Porsche Automobil Holding, som igjen kontrolleres av Porsche- og Piëch-familiene.