Den amerikanske elbilprodusenten Lucid har tilbakekalt mer enn 200 biler på grunn av en mulig sikkerhetsfeil. Det har sendt aksjekursen ned 12 prosent denne uken, melder Reuters.

Det California-baserte selskapet sier at det kan være en mulighet for at demperene foran, som påvirker fjæringen i bilen, har blitt satt sammen feil av leverandøren.

Lucid har likevel ikke oppdaget noen tilfeller av svikt i noen av kjøretøyene, men det mener at rundt 1 prosent av de 200 potensielt berørte bilene kan ha den feilmonterte delen.

De første produksjonsmodellene av den elektriske sedanen Lucid Air rullet ut fra samlebåndet i september og selskapet har levert ut et mindre antall biler på grunn av forsinkelser forårsaket av kvalitetsproblemer, melder Reuters.

Tidligere i år meldte amerikanerne om at de skal etablere seg i Norge, som en del av planen om å rulle ut biler og showroom i Europa.

– Ideelt sett ønsker vi å ha flere Studio i Norge, men vi får se an etterspørselen, sa Kayvan Nikjou, PR- og kommunikasjonssjef for Lucid i Europa, til Bilbransje24 i januar.