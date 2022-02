Trafikkmyndigheter skal undersøke 1,7 millioner biler

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter undersøker 1,73 millioner Honda Motor-kjøretøy på bakgrunn av rapporter om utilsiktet bremsing som øker risikoen for en kollisjon, melder Reuters.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sa at de har mottatt 278 klager som påstår at bremsehendelser «oppstår uten at noe hindrer kjøretøyets ferdsel», hvorav seks omfatter en kollisjon med mindre skader.

Honda Motor sa at de vil være samarbeidsvillige i etterforskningen, som omfatter 2018-2019-modeller av Honda Accord og 2017-2019-modeller av Honda CR-V. Selskapet skal også foreta en intern gjennomgang.

En foreløpig evaluering av NHTSA er den første fasen før byrået kan utstede et formelt tilbakekallingskrav.

Skulle Porsche bare laget én bil, burde det vært Carrera GTS som er det ultimate kompromisset mellom en banebil og en gatebil, til en pris som begynner på to millioner.

Tesla og Lucid

Undersøkelsen av Honda kommer en knapp uke etter at NHTSA åpnet en formell etterforskning av 416.000 Teslaer på grunn av klager på uventet bremseaktivering knyttet til førerassistentsystemet Autopilot, melder Reuters.

Tidligere denne uken ble det også kjent at den amerikanske elbilprodusenten Lucid har tilbakekalt mer enn 200 biler på grunn av en mulig sikkerhetsfeil.

Lucid har likevel ikke oppdaget noen tilfeller av svikt i noen av kjøretøyene, men det mener at rundt 1 prosent av de 200 potensielt berørte bilene kan ha den feilmonterte delen.