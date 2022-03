Sabler produksjonsmålet og lanserer ny fabrikk i Saudi-Arabia

De dårlige nyhetene fortsetter for den amerikanske elbilprodusenten Lucid, som har bekreftet at de skal rulle ut både biler og showroom i Europa og Norge.

Forrige uke ble det klart at amerikanerne tilbakekaller 200 biler på grunn av at det kan være en mulighet for at demperene foran, som påvirker fjæringen i bilen, har blitt satt sammen feil av leverandøren. Lucid har likevel ikke oppdaget noen tilfeller av svikt i noen av kjøretøyene, men det mener at rundt 1 prosent av de 200 potensielt berørte bilene kan ha den feilmonterte delen.

Denne uken ble det klart at selskapet har revidert produksjonsprognosene for 2022 på grunn av «ekstraordinære forsynings- og logistikkutfordringer».

California-selskapet leverte ut 125 biler til kundene i fjor, godt under produksjonsmålet på 577 biler. I år venter nå Lucid på produsere 12.000-14.000 biler i år, ned fra det opprinnelige målet på 20.000 biler, melder Reuters.

Produsenten hadde også et nettotap på 1,05 milliarder dollar i fjerde kvartal, mer en tre ganger så mye som tapet i fjerde kvartal året før.

Det kunngjorde samtidig planene om å bygge et nytt produksjonsanlegg i Saudi-Arabia, der byggingen skal starte i løpet av første halvår i år. Målet er å produsere opptil 150.000 biler i året.

Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) har en eierandel på nesten 63 prosent i Lucid.

Lucid-aksjen er ned 24 prosent så langt i år, men har steget 9 prosent den siste uken.