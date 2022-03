Den amerikanske elbilprodusenten Rivian Automotive øker prisene på bilene sine med inntil 20 prosent på grunn av inflasjonspress og høyere delekostnader, melder Reuters.

Startprisen på selskapets elektriske pickup, R1T, har steget med rundt 17 prosent, mens startprisen på SUV-en R1S har fått et prispåslag på 20 prosent. Prisøkningen vil også påvirke de fleste kundene som allerede har lagt inn forhåndsbestillinger på bilene.

MODELL 1: Rivian R1S. Foto: Rivian

MODELL 2: Rivian R1T. Rivian

Det skaper sterke reaksjoner hos flere av dem som har bestilt.



«Det er en trist dag for meg. Har kansellert ordren», skriver en kunde på Facebook, som også eier aksjer i selskapet, ifølge Reuters.

En annen kunde sier til nyhetsbyrået at «prisøkningen er astronomisk og urettferdig for de som allerede har bestilt». Vedkommende legger til at han heller kan kjøpe bensinbiler som Fords F-150 pickup til langt lavere priser.

Kunden sier også til Reuters at prisen på hans R1T-pickup har steget med 15.000 dollar, inkludert opsjoner.

Prisøkningen fører til at startprisen på R1T stiger til omtrent 79.500 dollar fra tidligere 67.500 dollar, mens R1S øker til 84.500 dollar fra 70.000 dollar.