De to japanske gigantene Honda og Sony har signert en intensjonsavtale for å opprette et nytt selskap og samarbeide om å lage elbiler.

Det nye selskapet skal utvikle, planlegge, designe og selge elbilene, men produksjonen vil bli tatt hånd om av Honda. Sony vil stå for den nye mobilitetsplattformen.



BMW stanser produksjonen ved flere fabrikker i Europa på grunn av den pågående krigen i Ukraina. De rammede fabrikkene lager elbilene i4 og iX som nordmenn venter på.

Selskapene sier ingenting om hvordan elbilene vil se ut eller ytelse, men Sony hadde med seg en konseptbil på teknologimessen CES i Los Angeles. Kanskje vil elbilene baseres på dette konseptet.

Det nye selskapet er ventet å bli opprettet i løpet av 2022, gitt avtaler og godkjenninger og salg av første elbil er ventet i 2025.

– Samarbeidet vil overgå kundenes forventninger og fantasi, sier Toshihiro Mibe, konsernsjef i Honda Motor.



Samarbeidet skal utnytte Hondas erfaring med bilproduksjon og Sonys teknologiske fremskritt.