Stopper produksjonen

Porsche har kunngjort at produksjonen av elbilen Taycan fra Zuffenhausen-fabrikken i Stuttgart settes på pause frem til slutten av neste uke, ifølge Reuters.

Årsaken er mangel på komponenter.

Dette innebærer at rundt 200 Taycaner ikke lenger kan bli produsert pr. dag.

Produksjonen fra Leipzig-fabrikken står allerede stille, men her ventes produksjonen å bli delvis gjenopptatt fra mandag.

Dermed må Taycan-kundene smøre seg med ytterligere tålmodighet. Nylig brøt det ut brann på et bilskip med rundt 1.000 Porsche Taycan ombord, syd for Azorene. I begynnelsen av mars ble det rapportert at bilskipet hadde sunket.

Verdiene ombord er blitt estimert til nærmere 450 millioner dollar, der bilene utgjorde rundt 400 millioner dollar.

Porsche-rekord

Taycan var blant Porsches mest populære biler i det som ble et veldig godt år i fjor for den tyske produsenten. Av Porsches rekordsalg på drøyt 300.000 biler globalt, utgjorde elbilmodellen cirka 41.300. Bare Cayenne og Macan solgte i flere eksemplarer.

I Norge solgte Porsche 2.043 biler i 2021, som gjør det tyske luksusmerket omtrent like stort som Mitsubishi på det norske markedet. Godt over 80 prosent av Porsche-salget var elektrisk.