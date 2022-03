Elbilprodusent saksøkt etter ellevill prisøkning

Tirsdag forrige uke sendte Rivian ut en melding om at det økte startprisen på sine to elbilmodeller, R1T og R1S, med inntil 20 prosent. Kunder med forhåndsbestillinger skulle også omfattes av prisøkningene, noe selskapet har gått tilbake på.

Det skapte sterke reaksjoner blant enkelte kunder. «Det er en trist dag for meg. Har kansellert ordren», skrev en kunde på Facebook.

Nyheten har også satt sinne i kok hos investoren Charles Larry Crews, som nå har dratt selskapet for retten. Investoren mener at Rivian ikke har informert investorene om at bilene var underpriset, som igjen førte til den upopulære prisøkningen så kort tid etter børsnoteringen i november i fjor, melder Reuters.

Søksmålet er sendt inn til U.S. District Court i San Francisco.

Crews sier at økningene «vil svekke Rivians rykte som et pålitelig og transparent selskap», og at det vil risikere kansellering av en stor del av de 55.400 forhåndsbestillingene som har tikket inn helt siden 2018.

Ikke høyere priser

To dager etter at nyheten om prisøkningene sprakk, angret Rivian seg og bestemte at kunder som hadde forhåndsbestillinger inne ikke skal påvirkes av prisøkningene.

Kunder som har kansellert ordren får også mulighet til å legge den inn på nytt.

«Det var feil og vi brøt deres tillit til Rivian», skrev adm. direktør RJ Scaringe i et brev til kundene 3. mars.



Selskapet gikk på børs i november 2021 med en pris på 78 dollar pr. aksje. Mandag sluttet kursen på 42,43 dollar og er ned 57 prosent så langt i år.