Tysk Tesla leveres om halvannen uke

Klokken 15.00 tirsdag 22. mars inviterer Tesla til delivery day ved selskapets splitter nye fabrikk i Berlin, som er selskapets første gigafabrikk i Europa.

Den amerikanske elbilprodusenten har møtt på flere hindre og forsinkelser i oppføringen av fabrikken, men nå er det straks duket for at kundene mottar de første tysklagde Model Y.

INVITERER: Tesla inviterer til åpning av fabrikken i Berlin. Tesla

Tesla skal angivelig allerede ha produsert flere hundre biler ved fabrikken, men ikke hatt lov til å selge de. Forrige uke mottok selskapet den siste godkjennelsen fra tyske myndigheter og har derfor sendt ut invitasjoner til åpningen.

Det er samtidig knyttet rundt 400 ulike krav til godkjennelsen, som bilprodusenten må følge, ifølge bilnettstedet Insideevs.

Selv om det høres dramatisk ut skal tyske myndigheter ha uttalt at de forventer at Tesla vil klare å oppfylle alle kravene i de to påfølgende ukene fra da godkjennelsen ble gitt. Det samsvarer godt med datoen 22. mars.

I første omgang har Tesla bekreftet at Model Y skal produseres ved fabrikken, men ved små modifikasjoner skal den også kunne produsere Model 3.