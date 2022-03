– Det er en gledens dag nå når bilbransjen har blitt med på laget og skal få på plass en såkalt vinter-WLTP. Dette kan gå såpass fort at tallene kan være klare allerede fra neste år, sier kommunikasjonsansvarlig Camilla Ryste i NAF.

Ifølge organisasjonen har de selv etterlyst en bransjestandard for hva bilselgerne skal opplyse om når de selger elbiler. Særlig når det gjelder hvor langt du kommer med bilene på vinterstid, har kjøperne manglet god informasjon.

Teknisk direktør Tore Lillemork i Bilimportørenes Landsforening sier til Bilnytt.no at slik det ligger an, jobbes det på europeisk nivå for å få en offisiell rekkeviddetest i minus sju grader. Ifølge NAF er det en fin temperatur for nordiske vinterforhold.

Samtidig må elbilkjøperne i Norge vente i hvert fall ett år før tallene er en del av den offisielle informasjonen om bilene. Antakelig vil det ta et par år før det er på plass.

– Fram til da må elbilkjøperne være bevisste på at rekkevidde blir redusert til bilene blir redusert vinterstid. Så det gjelder å spørre og grave når man vurderer en bil, sier Ryste.

