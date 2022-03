Måling: 1 av 3 er svært bekymret for de høye drivstoffprisene

I høst bikket prisen 20 kroner for én liter bensin. Krigen i Ukraina har imidlertid forverret situasjonen. Prisen på drivstoff henger sammen med oljeprisen, som skjøt i været etter den russiske invasjonen av Ukraina. Det får bilistene merke godt, skriver Nationen.

Ifølge en spørreundersøkelse som InFact har gjort på oppdrag fra avisen, oppgir én av tre, eller 35,4 prosent, at de er svært bekymret for prisøkningen.

Samtidig sier 46,2 prosent at de er bekymret i ulik grad, mens 10,3 prosent er helt ubekymret. Resterende svarer at de ikke er berørt.

Det er på Østlandet og i Sør-Norge det er flest som svarer at de er svært bekymret for de økte drivstoffprisene, med henholdsvis 48,6 prosent og 47,6 prosent. I Oslo er 30,2 prosent bekymret. På Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er henholdsvis 42,5 prosent, 32,3 prosent og 32,6 prosent svært bekymret for de økte drivstoffprisene.

