Verdens største bilprodusent kutter ytterligere i produksjonen

Toyota uttalte tirsdag at det vil gjennomføre ytterligere kutt i produksjonen i mars på grunn av mangelen på halvledere. Kuttbeskjeden kommer få dager etter at selskapet reduserte produksjonsmålet innenlands med 20 prosent for andre kvartal, melder Reuters.

Japanerne vil suspendere produksjonen ved én produksjonslinje i åtte arbeidsdager, fra 22. mars og ut måneden. Det kommer på toppen av produksjonsstansen ved to fabrikker i Japan, som ble annonsert i februar.

Produksjonen av rundt 14.000 Noah og Voxy minivans vil bli påvirket av den siste stansen, sier en talsperson fra Toyota til Reuters.

I tillegg kunngjorde Toyota mandag at de vil stanse produksjonen ved joint venture-anlegget med FAW Group i byen Changchun i Kina, på grunn av nylige corona-restriksjoner.

Til tross for kuttene vil bilprodusenten opprettholde produksjonsmålet på 8,5 millioner biler i år.

Toyota-aksjen stengte opp 2,1 prosent tirsdag.