Coronasmitten har blusset opp igjen i Kina, og myndighetene i landet har reagert med å stenge ned flere byer – deriblant Langfang nær Beijings nye flyplass og teknologisenteret Shenzhen.

Dette har gitt næring til bekymringer om at finanshovedstaden Shanghai kan være neste by ut.

Tidligere onsdag opplyste Reuters om at Tesla stanser produksjonen i sin Shanghai-fabrikk i byen for to dager – onsdag og torsdag. Anonyme kilder med kjennskap til saken bekrefter dette overfor Bloomberg, og legger til at alle ansatte nå skal testes.

Veldig viktig fabrikk

Produksjonsstansen skal være innført fordi restriksjoner hindrer mange ansatte i å komme seg på jobb. Tesla har ikke returnert nyhetsbyråets henvendelser.

Shanghai-fabrikken er veldig viktig for Tesla, ettersom Kina er selskapets nest største marked – i tillegg til at fabrikken produserer biler for eksport til Europa og andre deler av Asia.

Tall fra China Passenger Car Association viste tidligere denne måneden at Tesla bare i februar leverte 56.515 biler fra fabrikken, hvorav 33.315 for eksport.