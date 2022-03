Det italienske luksusbilmerket Maserati har lagt frem plan for sin elbilsatsing i årene som kommer.

Innen 2025 ønsker nå bilprodusenten å tilby elektriske varianter av samtlige av sine modeller. Produksjonen starter allerede neste år med lanseringen av Maserati GranTurismo Folgore – selskapets første helelektriske bil – med hele 1.200 hestekrefter.

Toppfarten på Folgore er ventet å være like over 300 km/t og 0-100 gjøres unna på under tre sekunder.

Etter Folgore vil Maserati lansere den helelektriske mellomstore SUV-en Grecale og en Grancabrio GT.

Maserati GranTurismo EV Maserati

Innen 2025 vil det også være elektriske versjoner av superbilen MC20, sedanen Quattroporte og SUV-en Levante.

Pris på de nye modellene har ikke blitt sluppet, men i dag ligger de tradisjonelle modellene på fra like under millionen til over 2,5 million kroner for en sprekt utstyrt Levante.