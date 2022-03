Tar grep for å kontrollere kostnader

Volkswagen Group China vil etablere joint ventures med Huayou Cobalt og Tsingshan Group for å sikre forsyninger av kobolt og nikkel. Et formål med avtalene vil være å kontrollere elbilbatterikostnadene på en tid der prisene på råmaterialer skyter i været, melder Reuters.

De tre partene har undertegnet innledende avtaler for to joint ventures, der det første vil bli etablert i Indonesia, som anses for å være landet med verdens største nikkelproduksjon.

Det andre vil bli etablert i den sydvestlige Guanxi-regionen i Kina, for prosessering av nikkel- og koboltsulfater og materialproduksjon.

«Samarbeidet sikter mot å oppnå betydelige kostnadsfordeler, sikre forsyninger av råmaterialer og å ha en transparent og bærekraftig forsyningskjede», heter det ifølge nyhetsbyrået.