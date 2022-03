Volvo Cars' nye sjef, skotske Jim Rowan, tiltrådte stillingen denne uken. Han mener den svenske bilprodusenten har gode målsettinger og en solid strategi, men vil ikke komme med løfter om selskapets fremdrift.

«Jeg pleier ikke å gi løfter. Det er jo turbulente tider vi lever i, og ingen forutså pandemien, eller situasjonen i Ukraina, eller komponentmangelen heller for den del», sier Rowan til Dagens Nyheter, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

«Men jeg tror vi har gode forutsetninger for å levere i henhold til tidsplanen. Alle jobber på. Jeg føler meg trygg», tilføyer han.

Ifølge nyhetsbyrået er Volvo Cars' mål at elbilene skal utgjøre halvparten av salget om tre år. I dag er elbilandelen av salget bare like over 7 prosent.

Tidligere denne uken meldte selskapet at det opplever en forverret produksjonssituasjon med mangelen på en spesifikk type halvledere, og at dette ventes å vare ut andre kvartal. Som følge av dette er selskapets mål om å øke salgsvolumene i 2022 justert til en forventning om marginal salgsvekst.

Rowan tiltrådte som ny Volvo Cars-sjef på mandag denne uken. Han ble hentet fra rollen som toppsjef i Ember Technologies.

Tidligere har han ledet Dyson Group og vært driftsdirektør i BlackBerry.

Han overtok for Håkan Samuelsson, som hadde ledet Volvo Cars siden oktober 2012.

Volvo Cars har hittil i år falt mer enn 20 prosent på Stockholm-børsen.