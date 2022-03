Energigiganten BP trykker på gassen og lanserer fredag sin største investering i ladestasjoner for elbiler noensinne. Én milliard pund skal investeres i Storbritannia de neste ti årene, går det frem av en pressemelding. Dette tilsvarer 11,4 milliarder norske kroner målt i dagens kurser.

BPs ladestasjonvirksomhet, bp pulse, venter at investeringene vil gi et hundretalls nye jobber.

– Investeringen er kjempeviktig for å sette opp ladeinfrastrukturen Storbritannia trenger. Vi investerer for å bygge ut et verdensklassenettverk, sier bp pulse-direktør Richard Bartlett i en kommentar.

Han varsler mer hurtiglading på travle trafikknutepunkter og ved bensinstasjoner, samt andre utsalgssteder – i tillegg til mer hjemmelading. Ladepunkter på 300 og 150 kW skal rulles ut i et enda høyere tempo enn før, ladepunkter som kan gi elbiler 160 kilometer kjørelengde i løpet av 10 minutters lading.

– Nøkkelen til grønn revolusjon

BP-investeringen lanseres på samme dag som transportminister Grant Shapps fredag besøkte bp pulse-hovedkvarteret i Milton Keynes en halvannen times kjøretur nordvest for London for å presentere den britiske regjeringens strategi for elbil-infrastruktur.

– Bekvem, pålitelig og rimelig lading er nøkkelen til vår grønne revolusjon, og denne investeringen gjør det lettere å gå elektrisk, sier han ifølge pressemeldingen.

BP har store, grønne ambisjoner, og vil for hvert pund tjent i Storbritannia inneværende tiår investere det dobbelte – deriblant i prosjekter som skal hjelpe landet nærmere nullutslipp.

Energigigantens britiske portefølje inkluderer planer om å utvikle vindparker i Irskesjøen og Nordsjøen med 5,9 GW bruttokapasitet, planer om å produsere 1,5 GW lavkarbonhydrogen i prosjektene H2Teesside og HyGreen Teesside nordøst i England.