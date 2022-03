Stenger i Kina

Tesla stenger fabrikken i Shanghai i fire dager, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til kinesiske medier.

Elbilprodusentens midlertidige stengning skyldes lokale karanteneregler innført på grunn av spredningen av omikronvarianten av coronaviruset.

Også tidligere i mars stengte Tesla sin fabrikk i kinesiske Shanghai. Fabrikken var da stengt i to dager.

Shanghai-fabrikken er veldig viktig for Tesla, ettersom Kina er selskapets nest største marked – i tillegg til at fabrikken produserer biler for eksport til Europa og andre deler av Asia. I februar leverte fabrikken mer enn 56.000 biler.

Den nye nedstengningen gjelder fra i dag til fredag morgen.