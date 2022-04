To giganter stopper produksjonen neste uke

USAs nest største bilprodusent Ford produserer Mustang på sin fabrikk, men må nå sette produksjonen på vent som følge av den globale halvledermangelen.

GM må på sin side sette produksjonen av Cadillac CT4, Cadillac CT5 og Chevrolet Camaro på pause. Her er det ikke halvlederne som sørger for produksjonsstansen, men selskapet presiserer ikke grunnen.

MPC Container Ships har tredoblet seg på børs det siste året og betaler rundt 20 prosent i utbytte. Arctic Securities høyner i dag kursmålet på shippingaksjen til 37 kroner, gjentar kjøp og ser med det 25 prosent oppside fra dagens kurs. Tor Olav Trøims Cool Company har ikke steget nok ifølge Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Han sier at LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene og at kursen til Cool Company henger etter konkurrenter som Awilco LNG og Flex LNG. Her er det raske penger å hente skal vi tro Haavaldsen.

Halvlederkrisen ble presset frem av pandemien som gjorde at flere ble hjemmesittende og sørget for at PC-salg og hjemmekontorutstyr skjøt i været. Chippene er også en viktig komponent i både vanlige biler og elbiler.

Ford traff lignende grep tilbake i februar da det kuttet kraftig i produksjonen ved åtte fabrikker. Produksjonen ved selskapets andre fabrikker vil gå som normalt.

GM stoppet i forrige uke produksjonen i Indiana i to uker. Der produseres flere populære pick-uper.