Så langt kjører bilen på ett år

Og biler som er 25 år eller eldre, rullet bare 3.105 kilometer i snitt i fjor.

Fylkesoversikt Fylke Distanse i 2021 Agder 12.001 km Viken 11.854 km Oslo 11.420 km Innlandet 11.402km Trøndelag 11.312 km Vestfold og Telemark 11.263 km Troms og Finnmark 10.893 km Vestland 10.793 km Møre og Romsdal 10.686 km Rogaland 10.601 km Nordland 10. 377 km Hele landet 11.288 km Kilde: Statistisk sentralbyrå

Hybrider kjører lengst

Det er også klare forskjeller i lengden personbiler tilbakelegger på ett år, om man legger til grunn hva slags energikilder bilen bruker.

De som har en hybridbil som går på diesel og som er ladbar, kjørte klart lengst, med en snittdistanse på 16.064 kilometer på ett år.

Det er nesten dobbel så langt som eiere av bensinbiler kjørte. De tilbakela i snitt 8.117 kilometer i fjor.

Det er trolig flere forklaringer for dette. For det første er bensin det drivstoffet som er dyrest å kjøpe per liter. Dernest er det flere eldre biler som bruker bensin enn annet drivstoff.

Siden eldre biler kjører kortere enn nye biler, som ofte er elektriske eller hybrider, så trekker snittet for bensinbiler ned.

Samtidig er ladbare hybride bensinbiler populære blant dem som kjører langt. De kjørte 13.378 kilometer i fjor.

Elbiler kjørte i snitt 12.772 kilometer, noe som er ørlite grann lenger enn rene dieselbiler. De forflyttet seg i snitt 12.665 kilometer i fjor.

ELEKTRISK: Elbiler tilbakela i snitt 12.772 kilometer i Norge i fjor. Elbileiere i Innlandet kjørte lengst av alle, med 14.399 kilomter. En av de elbilene som nå er i ferd med å rulle ut på norske veier er. Foto: Skoda

Si meg hvor du bor

Det er også variasjoner å spore i kjørelengde ut fra hvor i landet man er bosatt. Intuitiv vil mange kanskje tenke at de som er bosatt i nord og utenfor de største byene i landet, kjører kortere i løpet av ett år enn de som bor svært sentralt, slik som Oslo. Men slik er det faktisk ikke.

Biler hjemmehørende i Oslo tilbakelegger faktisk flere kilometer per år enn personbiler som er registrert i Finnmark, Troms og Nordland.

Men det er bilister i Agder som kjører lengst gjennom ett år. I fjor var de 12.001 kilometer på veien, ifølge SSB. Da har vi sortert dataene ut fra alle personbilene i fylket, uavhengig av energikilde.

Kortest i nord

Går man dypere ned i tallmaterialet og sorterer ut fra energikilder, er det Oslo-borgere med ladbare hybride dieselbiler som kjørte aller lengst i fjor. 16.866 kilometer tilbakela de i trafikken.

De i Troms og Finnmark med samme personbiltype, kjørte 14.786 kilometer i fjor. Det er nederst på statistikken over hybridbiler som bruker diesel.

Folk i Innlandet, altså de gamle fylkene Hedmark og Oppland, er de som tilbakela lengst distanse på veien i fjor i en elbil. De kjørte 14.399 kilometer.

De neste store elbilfylkene hva gjelder tilbakelagt distanser er Vestfold og Telemark (13.676 km), Viken (13.632 km) og Agder (13.624 km).

Helt nederst på den geografiske inndelingen finner man bensinbilister i Nordland. De kjørte bare 7.212 kilometer i snitt i fjor.

Har du lyst å lage din egen tabell? Sjekk ut nettsiden til Statistisk sentralbyrå.