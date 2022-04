Vil gjenoppta produksjonen i Shanghai

Kinas forsøk på å bekjempe Covid-19-utbruddet førte til at Tesla tidligere i uken måtte midlertidig stenge ned dets fabrikk i Shanghai.

Shanghai-fabrikken er veldig viktig for Tesla, ettersom Kina er selskapets nest største marked – i tillegg til at fabrikken produserer biler for eksport til Europa og andre deler av Asia.

Ifølge to kilder til Reuters med kjennskap til saken, sikter Tesla seg inn på å gjenoppta produksjonen ved fabrikken fra mandag, ettersom det ventes at første runde med arbeidere som har blitt påvirket av nedstenging i byen, vil kunne komme tilbake til arbeid.

Fortsatt usikkert

En av kildene påpeker for Reuters at det kan komme endringer i planene, ettersom smittevernstiltakene i byen fortsatt er under utvikling .

Da Tesla meldte om nedstenging av produksjonen ved Shanghai-fabrikken 28. mars, håpet selskapet i utgangspunktet på at det ville vare i fire dager, men ble nødt til å fortsette å holde stengt til over helgen ettersom kinesiske myndigheter forlenget smittevernstiltakene.

Produksjonsstansen er den lengste siden fabrikken ble åpnet sent i 2019. En av kildene opplyser at Tesla produserer rundt 6.000 Model 3-, og 10.000 Model Y-kjøretøy i uken ved fabrikken.

«Dette har vært et eksepsjonelt utfordrende kvartal, på grunn av forstyrrelser i tilbud-skjedene, og Kinas zero covid policy», skrev Tesla-sjef Elon Musk i en twittermelding lørdag.