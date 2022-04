Ønsker å kjøpe 65.000 elbiler fra Polestar

Hertz og Polestar annonserer et nytt globalt samarbeid som inkluderer kjøp av opptil 65.000 elbiler de neste fem årene. Tilgjengelighet forventes fra våren 2022 i Europa og sent i 2022 i Nord-Amerika og Australia.

Hertz bestiller i første omgang Polestar 2.

I tillegg til å gjøre flåten tilgjengelig for forretningskunder og fritidsreisende, skal Hertz tilby elbiler i markedet for delingsmobilitet for å videre akselerere elektrifiseringen.

Polestar rapporterte nylig at selskapet tredoblet salgsvolumet i 2021 og forventer mer enn en dobling i 2022. I en melding fra selskapet fremgår det at Polestar forventer et årlig salgsvolum på 290.000 biler i 2025.

At Polestar nå melder at de skal selge «opptil 65.000 biler» til Hertz låter bra, men i Norge er det ikke like forbilledlig for elbilprodusenten. Så langt i år er registreringene ned 3,7 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Polestar ligger milevis bak Tesla, Audi og Volkswagen, som topper salgslistene i Norge.

Polestar har tidligere annonsert intensjon om børsnotering på Nasdaq New York i en foreslått fusjonering med Gores Guggenheim, Inc. som forventes å være gjennomført andre kvartal 2022.