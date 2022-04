Internasjonale selskaper har stått i kø for å boikotte Russland etter president Vladimir Putins Ukraina-invasjon, og russiske bilkjøpere møter stadig mer glisne salgslokaler.

Association of European Businesses opplyste tidligere onsdag at nybilsalget i Russland i mars var hele 63 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Rolf, landets største bilforhandler, spår i 2022 en halvering av etterspørselen sammenlignet med 2021. Det vil ta etterspørselen ned på nivå med Spania, et land med bare en tredjedel av Russlands befolkning, hevder Rolf-toppsjef Svetlana Vinogradova overfor Bloomberg.

Kollapsen i bilsalget kommer samtidig som russerne flytter konsumet over på livsnødvendige produkter for å stålsette seg for resesjonen som kommer. Estimater viser ifølge nyhetsbyrået at bilprisene steg 40 prosent i mars, mens bilprodusentene med Toyota og Volkswagen i spissen har innstilt sin produksjon i Russland.

Priseksplosjon for Kina-biler

Russiske myndigheter stepper nå inn og stimulerer innenlandsk produksjon, og visepresident Anton Shaparin i National Automobile Union påpeker at importerte biler fra Europa nå kan bli erstattet av kinesiske og indiske modeller.

– Mange sier at våre kinesiske kamerater ikke vil forlate markedet vårt. Selvfølgelig vil de ikke det. De vil melke det til den siste rubelen, sier han til Bloomberg.

Ifølge Shaparin har prisene for Great Wall Motors russiskproduserte Haval-biler steget hele 50 prosent i pris siden Ukraina-invasjonen startet.

Dette står i skarp kontrast til Ford og Honda som ikke lenger sender biler eller reservedeler til Russland. Renault, som har Russland som sitt nest største marked, har suspendert sin russiske virksomhet og advart om mulige nedskrivninger.