Tesla kaller tilbake 127.785 Model 3

Tesla vil kalle tilbake 127.785 Model 3 i Kina. Årsaken er ifølge Reuters en potensielle feil i halvlederkomponenter som i verste fall kan føre til kollisjoner.

Bilene ble laget mellom januar 2019 og januar 2022. Av bilene ble 34.207 biler importert, mens 93.578 ble produsert i Kina.

TeslaCon Texas

Denne nyheten overskygges imidlertid fullstendig av åpningen av Teslas nye gigafabrikk i Texas i dag, som blant annet skal produsere Teslas Cybertruck. I tillegg arrangerer The Tesla Owners Club of Austin en 5-dagers konferanse og «vekkelsesmøte» - TeslaCon Texas - med fest, moro, mingling og utveksling av erfaringer på alle plan for de Tesla-frelste.

Det blir blant annet foredragsholdere fra bilverden, men også investorer som er kjente for Tesla-menigheten. Og ingen bør bli overrasket om Elon Musk også dukker opp på det som blir kalt Tesla's Giga Texas Cyber Rodeo.

Vil sette verdensrekord

Det skal også gjøres forsøk på og slå rekorden på flest Tesla-biler samlet på et sted samtidig, men det sies ikke noe om hva som er den gjeldende rekorden. Det bør imidlertid være mulig å samle en del for det skal nå totalt være produsert over 2,5 millioner av de ulike Tesla-modellene.

Tesla-aksjen falt 4,2 prosent til 1.045,76 dollar på Nasdaq onsdag, men er opp 1,1 prosent til 1.056,66 dollar i førhandelen torsdag.