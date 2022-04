Tata Motors, det indiske selskapet som eier de britiske luksusbilmerkene Jaguar og Land Rover, har som alle andre bilprodusenter, slitt med tilgang på halvledere.

I fjerde kvartal ble det solgt totalt 76.524 biler av de to bilmerkene.

Det er et fall på 37,6 prosent sammenlignet med samme kvartal for ett år tilbake, da nesten 123.000 eiere fikk nøkler til sin nye bil.

Tøffest for Jaguar

Størst fall er det for Jaguar. Kun 13.317 biler ble levert sist kvartal, noe som er 49 prosent færre sammenlignet med samme kvartal i fjor. Bestselgeren er Jaguar F-Pace.

For Land Rover var ikke salgsfallet i prosent like bratt. 63.209 kjøretøy ble solgt, mot 96.462 for ett år siden, et fall på 34,5 prosent.

Ett år tilbake var Range Rover Sport den mest solgte modellen, mens det i fjerde kvartal i år er modellen Defender som troner øverst på salgsstatistikken, med 15.872 solgte eksemplarer.

Bedring å spore

Selv om statistikken taler sitt tydelige språk og ledelsen i Tata Motors opplyser at de kunne solgt flere biler, bare de hadde hatt bedre tilgang på halvledere, så er det positive tegn å spore.

Sammenligner man salget av Jaguar og Land Rover i fjerde kvartal samlet mot tredje kvartal, så har salget tatt seg opp med 10,6 prosent.

Årsaken til veksten er at man de siste tre månedene har sett en forbedring i leveransene av halvledere.

Voksende ordrebok

Denne veksten vil fortsette i kvartalet man nå går inn i, og Tata Motors opplyser i sitt investormateriale, at selskapet forventer videre forbedringer utover i 2022.

Bare selskapet får disse halvlederne, ser ting svært positivt ut.

Vet utgangen av fjerde kvartal var ordreboken på 168.000 biler. Det er 14.000 flere kjøretøy enn bare tre måneder tidligere.