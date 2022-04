Honda og Sony signerte tidlig i mars en intensjonsavtale om samarbeid om elbilproduksjon. Tirsdag offentliggjør den japanske bilprodusenten planer om å investere 64 milliarder dollar i utvikling og lansering av 30 elbilmodeller innen 2030.

Ved utgangen av perioden skal Honda ifølge en pressemelding produsere 2 millioner elbiler i året.

Målet er å ta tilbake markedsandeler fra først og fremst amerikanske og europeiske selskaper som har vært raskere i omstillingen til elbiler.

Det betyr likevel ikke at Honda gir opp hybridteknologien som kombinerer forbrenningsmotor og batteridrift, en strategi bedre egnet for store deler av verdensmarkedet som har en for dårlig ladeinfrastruktur til å gjøre seg avhengig av elbilsbatterier.

– Dette markerer ikke slutten for hybrider der vi erstatter alle hybridmodeller med eldrift. Vi vil utvikle våre hybrider og bruke dem som et våpen i vår virksomhet, sa Honda-sjef Toshihiro Mibe ifølge Reuters på en presentasjon tirsdag morgen.

Mesteparten av investeringen på 64 milliarder dollar skal likevel sluses inn i elektrifisering og programvareutvikling.