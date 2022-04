Kjøpte bilskilt for 84 millioner kroner

De forente arabiske emirater renner over av formuende familier og fordi så mange av dem kjører luksusbiler, er den eneste måten å skille seg ut på bilskilt.

Det gjør at verdsettelsen av bilskilt blir enorm, noe som viste seg i en auksjon nylig. Der ble et bilskilt med nummeret «8» solgt for hele 9,5 millioner dollar – 84 millioner kroner, ifølge Arab News.



Salget plasserer bilskiltet på topp fem-listen over historiens dyreste registreringsskilt. På topp troner MM som gikk for 24,3 millioner dollar i USA – 214 millioner kroner. Deretter kommer F1 i Storbritannia og New York i USA, begge på 20 millioner dollar. D5 i Dubai gikk for 9,6 millioner dollar og nå 8 for 9,5 millioner dollar.

Flere bilskilt var også til salgs deriblant F55, V66 og Y66. Alle ble solgt for like over 1 million dollar – rundt 9 millioner kroner. Det ble også solgt mobilnummer som 054 999 9999 som gikk for 1,4 millioner dollar – 12,3 millioner kroner.



Grindelwald i Sveits kan skilte med en av verdens dyreste skigondoler. Her får du champagne og tilgang til eksklusiv VIP-lounge.

Vist bort

Tidligere i år ble Abu Sabah, også kjent som Balviner Sahni, vist bort fra et hotell fordi han ikke hadde et bilskilt som var fasjonabelt nok.

Han kjøpte da det som den gang var det dyreste bilskiltet for 9 millioner dollar.

Auksjonen gikk under det klingende navnet Most Noble Numbers og inntektene gikk til det veldedige formålet One Billion Meals som skal gi mat til fattige. Totalt ble det samlet inn 14,4 millioner dollar – 127 millioner kroner – på under to timer.



One Billion Meals ble startet av Mohammed bin Rashid Al Maktoum, statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater og emir av Dubai.