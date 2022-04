Vurderer gigantsalg for å hente penger til elbiler

Franske Renault vurderer å selge seg ned i japanske Nissan for å frigjøre midler til sin egen elbilsatsing, melder Bloomberg og viser til personer med kjennskap til saken.

En oppdeling av selskapet og separat notering av elbilvirksomheten skal være blant Renaults planer.

Angivelig kan den franske bilprodusenten hente flere milliarder euro gjennom et nedsalg i sin japanske partner.

Det trekkes også frem at et salg kan lette på en langvarig spenning mellom de to alliansepartnerne.

Bloombergs kilder oppgir at Nissan selv kan kjøpe de aktuelle eierandelene for å balansere styrkeforholdet, men Renault kan også søke etter andre kjøpere.

Totalt eier Renault 1,83 milliarder aksjer i det japanske selskapet, tilsvarende 43 prosent. Verdien av Nissan-beholdningen er drøyt 980 milliarder yen, eller rundt 68 milliarder kroner.

Nissan eier på sin side bare 15 prosent av Renault, og mangler stemmeretter, noe som har smertet deler av Nissan-ledelsen i flere år, ifølge Bloomberg.