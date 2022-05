Bilsalget falt 26 prosent: – Pilene går opp så fort det kommer ny båtlast

Salget av nye personbiler i Norge falt i april med hele 26,1 prosent fra samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Det gir en samlet nedgang på 15,0 prosent hittil i år.

9.725 nye biler ble førstegangsregistrert i forrige måned, som gir en total hittil i 2022 på 42.067 biler.

Av totalen hittil i år står elbiler for 34.002 registreringer, som gir en andel på nær 81 prosent. På samme tid i fjor var elbilandelen 53 prosent, ifølge OFV.

Antallet nye bensinbiler var 1.524, antallet nye dieselbiler var 1.322, mens det er registrert 1.891 hybridbiler og 3.320 plugg-inn-hybrider. Åtte av de nyregistrerte bilene går på hydrogen.

– Veldig mange biler i ordrereserver

Opplysningsrådet trekker frem krigen i Ukraina og nytt coronautbrudd i Kina som påvirkende faktorer for utviklingen i nybilsalget.

«Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver. Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg», sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Volvo XC40 var den mest solgte bilmodellen i april med 620 registreringer, foran Skoda Enyaq med 485, Volkswagen ID.4 med 440 og BMW iX med 348 registreringer.