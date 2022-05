Så mye sparer du med elbil

De totale bilkostnadene øker som følge av økte drivstoff- og rentekostnader, men også de øvrige kostnadene har økt, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Kjøper du ny bil, er det fortsatt elbil som samlet gir de laveste kostandene per år. Elbilen er kostnadsvinner, med tydelig margin, sammenlignet med bensin-, dieselbiler og ladbare bensinhybrider.

Lavere priser og lavere drivstoffutgifter trekkes frem som vesentlige grunner. Mens prisene på nye elbiler falt med 1,5 prosent i fjor, var det en vekst på mellom 1 og 2 prosent for bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler, ifølge OFV.

Mye å spare

– Kjøper du for eksempel en ny elbil til 450.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer i året, er kostnadene nesten 18.000 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Beregningene viser for eksempel at kostnadene per år for en elbil til 450.000 kroner, og med 15.000 kilometer kjørelengde per år, utgjør 87.932 kroner årlig.

Dette er hele 17.855 kroner lavere enn for en bensinbil, hvor de årlige kostnadene ligger på 105.787 kroner.

En ladbar bensinhybridbil har cirka 5.000 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil med samme kjørelengde og pris, utgjør kostnadene drøyt 103.000 kroner per år. Beregningen viser også at desto dyrere bil, desto høyere kostnader.

Går man opp et hakk i pris vil kostnadene for nye biler til 600.000 kroner, med 15.000 kilometer kjørelengde per år, fortsatt være lavest for elbil hvor kostnadene ligger på cirka 111.000 kroner årlig. Mens eiere av ladbar hybrid, diesel- og bensinbiler må ut med henholdsvis cirka 124.000, 128.000 og 133.000 kroner årlig, ifølge OFV.

– Kjøper du en ny bensinbil til 600.000 kroner, og kjører 15.000 kilometer per år, koster det deg nærmere 13.600 kroner mer per år i bensinutgifter, enn det koster å lade en elbil til samme pris hjemme, sier Røssevold. Han viser også til at en økning på bensin- og dieselpriser fort gir store utslag på kostnadene. Dette gjelder imidlertid også for elbiler ved økte strømpriser.