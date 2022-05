Volkswagen, verdens nest største produsent av elektriske kjøretøy målt i volum, er «utsolgt» for batteridrevne modeller i USA og Europa for i år, ettersom vedvarende flaskehalser i forsyningskjedene går ut over produksjonen, melder Financial Times.

VW-gruppen solgte drøyt 99.000 elektriske modeller globalt i første kvartal. Gruppen omfatter merker som Porsche, Audi og Skoda. Til sammenligning leverte markedsleder Tesla mer enn tre ganger så mange elbiler i samme periode.

Ifølge VW-sjef Herbert Diess har etterspørselen bragt ordrereserven i vestlige Europa opp i 300.000 elektriske biler. Kunder som nå bestiller bil i Europa og USA, vil imidlertid ikke få bilen levert før i 2023, ifølge toppsjefen.

Til Financial Times sier han at VW har veldig stor ordrebok og ordreinngang for elbiler.

«Det gjelder for alle våre modeller – ID.3, ID.4, Audi-modellene – alle er ekstremt godt mottatt i markedene, og Skoda-modellene er også veldig godt mottatt i Europa», sier Diess til avisen.

«Vi er så å si utsolgt for elektriske biler i Europa og i USA. Og i Kina tar det seg virkelig opp», sier Diess.