Ford har lempet ut aksjer i Rivian. Bilprodusenten har totalt solgt 7 millioner aksjer til en verdi av 188 millioner dollar - tilsvarende rundt 1,8 milliarder kroner. Aksjene ble solgt til 26,88 dollar aksjen og Ford sitter nå igjen med rundt 86,9 millioner aksjer, ifølge en melding fredag.

Det er andre gang på kort tid Ford selger aksjer i selskapet. Tirsdag solgte bilgiganten 8 millioner aksjer til en verdi av 214 millioner dollar i Rivian, ifølge Reuters.

Har slitt på børs

Etter en pangstart har pilene pekt nedover for Rivian. Produsenten av elbiler har tidligere måttet kutte den planlagte produksjonen for i år til halvparten til 25.000 biler.

Etter rekordnoteringen én uke etter debuten falt kursen betydelig. Deretter har kursen stupt prosent, og aksjen stengte på 26,70 dollar fredag, godt under emisjonskursen på 78 dollar.

Ble saksøkt

I mars ble Rivian saksøkt av en av aksjonærene, etter at selskapet økte startprisen på bilene med 20 prosent.

Det satt sinne i kok hos investoren Charles Larry Crews, som dro selskapet for retten. Investoren mener at Rivian ikke informerte investorene om at bilene var underpriset, som igjen førte til den upopulære prisøkningen så kort tid etter børsnoteringen i november i fjor.