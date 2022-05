Forlater Russland: – Vanskelig, men nødvendig

Et enstemmig styre har godkjent salget av eierandelen på 67,7 prosent i den russiske bilprodusenten AvtoVAZ, best kjent for bilmerket Lada, til det statlige russiske forskningsinstituttet NAMI, opplyser Renault mandag.

AVTOVAZ: Den russiske bilprodusenten er mest kjent for bilmerket Lada. Foto: Bloomberg

Samtidig selges 100 prosent av Renault Russia til Moskva by.

«I dag har vi tatt en vanskelig, men nødvendig beslutning, og vi foretar et ansvarlig valg overfor våre 45.000 ansatte i Russland», heter det fra Renault-sjef Luca de Meo.



Avtalen innebærer at den franske bilprodusenten har opsjon til å kjøpe tilbake eierandelen i AvtoVAZ i løpet av de neste seks årene.

Med kunngjøringen av salget bekrefter Renault også nedskrivninger på nær 2,2 milliarder euro knyttet til bilprodusentens Russland-exit. Disse bokføres i regnskapet for første halvår 2022.

Gjentar nedjustert guiding

Renault kunngjorde 23. mars at selskapet stanser driften ved fabrikken i Moskva og at det undersøkte alternativene for eierandelen i AvtoVAZ.

Selskapet justerte samtidig ned guidingen for 2022. Forventningen for konsernets driftsmargin ble nedjustert til 3 prosent, fra tidligere opp mot 4 prosent. Fri kontantstrøm fra driften ventes nå å bli positiv, mot en tidligere formulering om opp mot 1 milliard euro.

Mandag gjentar Renault disse nye prognosene for 2022.

Renault, der den franske stat eier 15 prosent, er den vestlige bilprodusenten med størst eksponering mot det russiske markedet. Mer enn 400 selskaper har nå trukket seg ut av Russland siden landet invaderte Ukraina 24. februar – og etterlatt verdier for flere milliarder dollar, ifølge Reuters.