En tysk domstol har satt en landsdekkende salgs- og produksjonsforbud på Ford-biler med internettilkobling. Forbudet er en del av en rettsak vedrørende brudd på patenter med trådløst teknologi.

Dommer er utstedt i en regionale domstolen i München og er ennå ikke bindende, noe som innebærer at Ford fortsatt kan anke den. Men dommen kan komme i kraft hvis IP Bridge betaler inn et sikkerhetsbeløp på 227 millioner euro til retten, eller hvis Ford ikke klarer å få til et forlik med saksøkerne innen to uker.

Ikke betalt lisensavgift

Ford skal ha benyttet seg av 4G-mikrochipper i bilene sine som de ikke har betalt lisensavgifter for. Den amerikanske bilgiganten ble saksøkt av åtte selskaper som sitter på patenter fra mobilkommunikasjon som er avgjørende for 4G-standarden, og saken ble bragt til domstolen av det japanske forvaltningsselskapet for intellektuell eiendom, IP Bridge, skriver det tyske magasinet Wirtschaftswoche.

Ifølge Reuters gjenspeiler kjennelsen den økende misnøyen fra teknologifirmaer som ønsker at bilprodusenter skal betale royalties for teknologier som brukes i navigasjonssystemer, kommunikasjon mellom kjøretøy og i selvkjørende biler,

«Årsaken til denne rettssaken er lisensiering av essensielle standardpatenter for LTE-nettverk. Siden vi ennå ikke har mottatt den skriftlige uttalelsen fra retten, ønsker vi ikke å kommentere denne saken på nåværende tidspunkt,» heter det i en uttalelse fra Ford.