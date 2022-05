Hyundai Motor Group sier de til sammen vil investere mer enn 10 milliarder dollar i USA frem mot 2025. Det ble klart etter at de søndag sa de ville investere ytterlige 5 milliarder i USA innen 2025 for å styrke samarbeidet med amerikanske firmaer innen avansert teknologi.

Investeringene er for robotikk, urban luftmobilitet, autonom kjøring og kunstig intelligens.

Hyundai Motor Group er verdens tredje største bilprodusent målt i volum, og kjøpte i slutten av 2020 80 prosent av robotprodusenten Boston Dynamics for nesten 8 milliarder kroner.

VIL HA INVESTERINGER: Selv om president Biden, som ankom Sør-Korea på fredag, beskriver seg selv som den meste fagforeningsvennlige presidenten i historien, vil nok ikke det nye produksjonsanlegget i Georgia ha en altfor sterk fagforening på grunn av regelverket i delstaten. FOTO: Bloomberg

Biden i Seoul

Kunngjøringen kommer i anledning av president Joe Bidens besøk til Sør-Korea og Seoul, og bare to dager etter at Hyundai Motor Group, som inkluderer både Hyundai og Kia, sa at de vil investere 5,5 milliarder dollar i delstaten Georgia for å bygge elektriske kjøretøy og batterianlegg.

– Jeg er sikker på at dette nye anlegget i Georgia vil hjelpe oss å bli ledende i den amerikanske bilindustrien med hensyn til å bygge høykvalitets elektriske kjøretøy for våre amerikanske kunder, sa styreleder for Hyundai, Euisun Chung på en pressekonferanse som ble holdt sammen med Joe Biden.



Til tross for at president Biden har beskrevet seg selv som den meste fagforeningsvennlige presidenten i historien, vil det nye produksjonsanlegget i Georgia være basert på «retten til arbeid»-bestemmelsen som noen sørlige stater har, hvor fagforeninger er mindre utbredt.

Tidligere denne uken sa ledelsen i Hyundai vil investere 16 milliarder dollar frem til 2030 for å bygge ut elbilvirksomheten i Sør-Korea.